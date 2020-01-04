Son dakika haberleri... Marmara Denizi'nde deprem (04 Ocak 2020 Kandilli Rasathanesi son depremler)
Marmara Denizi'nde (Yalova açıkları) 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
GÜNDEM 04.01.2020, 20:22 04.01.2020, 20:26
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Saat 23:13'te Marmara Denizi'nde (Yalova açıkları) 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak açıklandı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 2.9, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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ulusal.com.tr
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