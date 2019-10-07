Marmara Denizi'nde saat 09.46'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7.5 kilometre derinliğinde meydana geldi

Marmara Denizi'nde saat 09.46'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem, yerin 7.5 kilometre derinliğinde meydana geldi



SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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