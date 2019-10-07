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Son dakika haberleri! Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi (7 Ekim 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathabesi son depremler)

Marmara Denizi'nde saat 09.46'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7.5 kilometre derinliğinde meydana geldi

Son dakika haberleri! Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi (7 Ekim 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathabesi son depremler)

 Marmara Denizi'nde saat 09.46'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 7.5 kilometre derinliğinde meydana geldi

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #deprem #marmara
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