MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu" haberlerinin ardından MHP'den açıklama geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu" haberlerinin ardından MHP'den açıklama geldi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçelinin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye’se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir." denildi.



Açıklama şöyle;

1-Bugün akşam saatlerinden beri İnternet ortamındaki bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna dair asılsız bir iddia dolaştırılmaktadır.

2-Kemal Özkiraz isimli biR müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir.Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlamak için ortaya atılmış olan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir.

3(son)-Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçelinin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye’se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir.



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