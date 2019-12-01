Son dakika haberleri... MHP'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması: CHP sözcüsüne soruyorum...

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamasını hatırlatan Akçay, "PKK ve HDP ile işbirliği yapan ve milli meselelerde hep düşman safında duran muhalefet maskeli CHP, şimdi de terörle mücadele için para var, ama EYT'liler için yok diyerek EYT'liler üzerinden terörle mücadelede zaafiyet oluşturmaya çalışmaktadır." dedi.

Akçay'ın açıklaması şöyle;

1-Liderimiz "EYT konusunda mağduriyet var. Fakat ekonomik şartları da hesaba katmak lazım.Türkiye beka mücadelesi veriyor. Terörle mücadelenin bedeli var.Bütçemiz elverir, ekonomik imkanlar artar, her ihtiyaç anında telafi edilir.Biraz milli hedefleri anlamak gerekiyor."demiştir.

2- Laf kıtlığında asma budayan CHP'nin sözcüsü Liderimizin EYT ile ilgili bu açıklamasını " Sayın Bahçeli EYT konusunda sorun olduğunu görüyor. Ama paranın yeterli olmadığını söylüyor. Bunun için de sınır ötesi operasyonu ve terörü bahane ediyor." şeklinde paylaşmıştır.

3- PKK ve HDP ile işbirliği yapan ve milli meselelerde hep düşman safında duran muhalefet maskeli CHP, şimdi de terörle mücadele için para var, ama EYT'liler için yok diyerek EYT'liler üzerinden terörle mücadelede zaafiyet oluşturmaya çalışmaktadır.

4- İmralı Canisinin taleplerini kanun teklifi olarak TBMM'ye veren CHP sözcüsüne soruyorum: 1992 yılında SSK Genel Müdürü iken " Yaş yükselmezse bu kara delik büyür, bu gidişle emeklilere maaş ödemem mümkün değil" diyen Kılıçdaroğlu değil midir?

5-SSK Genel Müdürü iken 1995 yılında "SSK'yı ancak geç emeklilik kurtarır. 60 yaş şart." diyen, 1998'te"Emekli sayısı her yıl yüzde 3,5 artıyor. Emeklilik yaşı 80 de olsa SSK kurtulmaz"diyen Kılıçdaroğlu şimdi de EYT sorununu ben çözerim"diyor. Bu ne perhiz ne lahana turşusu!

6- Ey Kılıçdaroğlu! emeklilik yaşı ve EYT konusunda senin hangi dediğine inanacağız: SSK Genel Müdürü Kılıçdaroğlu' na mı? Yoksa CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu' na mı?

7- Ey Kılıçdaroğlu! SSK Genel Müdürü iken emekli yaşının yükseltilmesi gerektiğini söylüyordun.Şimdi kademeli yaş uzatmaya karşısın.Emeklilikte kademeli yaş uzatma yanlışsa bu yasanın çıktığı dönemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Yaşar Okuyan'ı neden CHP'ye aldın?

8- CHP sözcüsüne ve CHP'ye oy veren vatandaşlarımıza tavsiyem; bu konuda bize laf yetiştireceklerine Kılıçdaroğlu’na ve Yaşar Okuyan’a müracaat etsinler. Çünkü bu meselede CHP"nin kafası fevkalade karışık. CHP mugalata yapmayı bıraksın.

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