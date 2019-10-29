Son dakika haberleri! MHP'den genel af ve şartlı ceza indirimi açıklaması

Habertürk'te canlı yayın konuğu olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, "Sayın Feti Yıldız bir kanun teklifi verdi. O günden bu güne kadar Sn. Feti Yıldız, samimiyetle, cesaretle mücadelesini yaptı, yapmaya da devam ediyor. Aynı zamanda bu mücadele Sn. Genel Başkanımızın yakından takibi ve talimatıyla sürüyor. Biz vermiş olduğumuz sözü yutmayız, unutmayız. Sözler tutulmak içindir, yutulmak için değil. Milliyetçi Hareket partisi ya olduğu gibi görülür, ya da olduğu gibi görülür. Bu siyaset felsefesine tam riayet ve bağlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5 Yıllık ceza indirimi , şartlı ceza indirimi kapsamında Sn. Feti Yıldız'ın paylaşımlarını dikkatle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"5 YILLIK ŞARTLI CEZA İNDİRİMİNİN TBMM'DEN GEÇECEĞİ İNANCINDAYIZ"

MHP'li Yönter, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkan Yardımcımız gece gündüz bu meseleyi takip ediyor. Kendisine bu yüksek mücadelesi için kutlamak lazım. Onun vermiş olduğu bilgiler çerçevesinde, biz 5 yıllık şartlı ceza indirimiyle kader mahkumlarına kapıların açılmasını istiyoruz. Sevdikleriyle kavuşmalarını istiyoruz. AK Parti ile ortak akılda buluşacağız. Hedefimiz bu , arzumuz bu, çalışmamız bu yönde. Biz 5 yıllık şartlı ceza indiriminin mutlaka TBMM'den geçeceği inancındayız. Adalet Komisyonu ve Adalet Komisyonuna teklifin görüşülmesi için çağrı meselesini sormak lazım. CHP samimi ise, eğer genel kurula şartlı ceza indirimi gelirse o zaman destek verir.

Konunun özünü yakalamak lazım, burada konunun özü, kader mahkumlarının özgürlükleriyle buluşturulması, sevdikleri ve sevenleriyle buluşması. Biz 5 yıllık şartlı ceza indirimi talep ediyoruz. Şimdi 5 yıllık ceza indirimine tabi olan kardeşlerimizin, bcezalarını çektiler zaten. Bu meselelerin sosyolojik, hukuki sonuçları var. Bunları ömür boyu cezaevlerinde çürütelim mi, özgürlüklerine kavuşmasınlar mı? Biz ilkeler açısından , genel açıdan yaklaşıyoruz. Eğer teferruata girersek, o onu öldürmüş, o onu çalmış, itirazlarla karşılabiliriz. Cezalarını çekmiş kardeşlerimize 5 yıl şartlı ceza indirimi vererek onları özgürlüklerine kavuşturuyoruz. Bir sebeple cezaevine düşmüş olan bu insanlarımızı görmezden mi geleceğiz. Haklı taleplerini görmezden mi geleceğiz, cezaevlerinde yaşayan insanlarımızın, mağdurların, kader mahkumlarının , MHP ve AK Partinin adımlarını beklediğini görüyoruz."

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