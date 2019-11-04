Son dakika haberleri! MHP'den Haluk Levent annesi Sabriye Acil için başsağlığı (Cenaze töreni bilgileri belli oldu)
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, "Kıymetli sanatçımız Haluk Levent kardeşimin annesi Sabriye Acil’in vefatını derin üzüntü içerisinde öğrendik. Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ali Hocalı’da defnedilecektir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" mesajı paylaştı
GÜNDEM 04.11.2019, 13:00 04.11.2019, 13:00
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, sanatçı Haluk Levent'e annesi Sabriye Acil'in vefatı sebebiyle başsağlığı mesajı iletti.
Sosyal medya hesabından mesajı paylaşan Sözlü, şunları belirtti:
"Kıymetli sanatçımız Haluk Levent kardeşimin annesi Sabriye Acil’in vefatını derin üzüntü içerisinde öğrendik.
Merhumenin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ali Hocalı’da defnedilecektir.
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."
ulusal.com.tr
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