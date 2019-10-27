Son dakika haberleri... MHP'den Mustafa Akıncı'ya tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Yalçın, "Akıncı'nın Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili sarfettiği talihsiz sözler işgal ettiği makama ve Kıbrıs Davası’na yakışmayan büyük bir skandaldı." dedi.

Semih Yalçın'ın açıklaması şöyle;

1-KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili sarfettiği talihsiz sözler işgal ettiği makama ve Kıbrıs Davası’na yakışmayan büyük bir skandaldı.

2-Şimdide Akıncı’nın oyunuşağı bir kendini bilmez genel başkanımızın tenkitleri karşısında eskimiş bir yönteme başvurarak Faşizmden dem vurmuş. “Uyuyan kominist” olan Akıncı liyakatle temsil etmediği Kıbrıs Türk toplumunun yüzünü kızartmış ve şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır.

3-Oturduğu makamın gerektirdiği ciddiyet, hassasiyet ve basireti göstermekten aciz olduğu ortaya çıkan M.Akıncı; asla kabullenmeyeceğimiz sorumsuzca açıklamasıyla, Türkiye’nin karşısında âdeta şer ittifakı oluşturan ülkelerle riyakâr uluslararası örgütlerin ekmeğine yağ sürmüştür.

4- barış Harekât, güney sınırlarından gelen terör tehdidini bertaraf etmek üzere Türkiye’nin attığı kararlı ve caydırıcı adımlardan biridir.

5(son)-Bu askerî operasyon; bir savaş değil, terörle mücadele hamlesidir. Savaş ifadesini kullanmak, bölücü terör örgütü PKK-YPG’yi bir taraf konumuna yükseltmek ve onu âdeta meşrulaştırmak demektir.

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