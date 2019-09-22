MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Mustafa Balbay'ın "Devlet Bahçeli’yi kim yönetiyor?" sorusuna tepki gösterdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Mustafa Balbay'ın "Devlet Bahçeli’yi kim yönetiyor?" sorusuna tepki gösterdi.



Yalçın, "Devlet Bahçeli’yi kim yönetiyor?” sorusunu sorma edepsizliğine cüret eden Balbay bilmelidir ki MHP’yi oluşturan iradenin mayasında,Genel Başkanımızın Milliyetçi-Ülkücü Hareket bünyesinde verdiği yarım asırlık kutlu siyasi mücadelenin birikimi ve engin tecrübeleri vardır" dedi.



Yalçın, "Sayın Genel Başkanımızı yöneten; bütün camiamıza, teşkilatımıza ve partimizin mensuplarına numuneiimtisal olan “Ülkücü” karakteriyle kendi şahsiyetinde mündemiç siyasi birikim ve seçkin devlet adamlığı hususiyetidir." ifadelerini kullandı.



Semih Yalçın'ın açıklaması şöyle;

1-Şer ittifakının bütün bileşenleri “Koçu kesmeden postuna yaslanmak” için çaba sarfetmekte, etkisiz hâle getirmek için biteviye MHP’ye saldırmaktadır.

2-Malum basın, MHP ile Ak Parti arasında Cumhur İttifakı çerçevesinde süren uyumu ve Türkiye’nin temel meselelerine dair anlayış birliğini parçalamak için algı operasyonları peşindedir.

3-Bozgunculuk, karartma ve karalama çabaları beyhudedir. Cumhur İttifakı MHP için hiçbir kirli pazarlığa ve küçük siyasi çıkara kurban edilemeyecek kadar hayati ve değerlidir.

4-Başını CHP’nin çektiği şer ittifakı ortaklarının unuttuğu husus şudur: MHP hem Türkiye’nin geleceği ve milletimizin yaşadığımız coğrafyadaki egemenliğinin kıyamete kadar yaşaması için aşılmaz bir kale; hem de siyasette kararlılığın, tutarlılığın ve sarsılmaz iradenin adresidir.

5-Ayrıca “Devlet Bahçeli’yi kim yönetiyor?” sorusunu sorma edepsizliğine cüret eden Balbay bilmelidir ki MHP’yi oluşturan iradenin mayasında,Genel Başkanımızın Milliyetçi-Ülkücü Hareket bünyesinde verdiği yarım asırlık kutlu siyasi mücadelenin birikimi ve engin tecrübeleri vardır

6(son)-Sayın Genel Başkanımızı yöneten; bütün camiamıza, teşkilatımıza ve partimizin mensuplarına numuneiimtisal olan “Ülkücü” karakteriyle kendi şahsiyetinde mündemiç siyasi birikim ve seçkin devlet adamlığı hususiyetidir.



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