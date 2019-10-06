ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli ile ilgili paylaşımına sert tepki
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'dan sert tepki.
Sosyal medyadan açıklama yapan Feti Yıldız, "Sözü uzatmanın manası yok, dilediği özür kabul edilerek olay geçiştirilemez. ABD Büyükelçisi hiç vakit kaybetmeden “persona non grata “ ilan edilmeli ve Ülkemizden kovulmalıdır." dedi.
ulusal.com.tr
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli ile ilgili paylaşımını beğendi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, paylaşımının yanlışlıkla beğenildiğini belirterek özür diledi. ABD'nin skandal hareketi sonrası MHP'den bir tepki de Feti Yıldız'dan geldi
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli ile ilgili paylaşımına sert tepki