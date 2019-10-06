HDP'lilere tepk
HDP'lilere tepk
Şehit İsmail Türk son yolculuğuna uğurlandı
Şehit İsmail Türk son yolculuğuna uğurlandı
ABD'den 'daha net açıklama' talebi
ABD'den 'daha net açıklama' talebi
Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı
Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

Son dakika haberleri... MHP'den sert tepki: Sözü uzatmanın manası yok

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli ile ilgili paylaşımını beğendi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, paylaşımının yanlışlıkla beğenildiğini belirterek özür diledi. ABD'nin skandal hareketi sonrası MHP'den bir tepki de Feti Yıldız'dan geldi

Son dakika haberleri... MHP'den sert tepki: Sözü uzatmanın manası yok

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli ile ilgili paylaşımına sert tepki

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'dan sert tepki.

Sosyal medyadan açıklama yapan Feti Yıldız, "Sözü uzatmanın manası yok, dilediği özür kabul edilerek olay geçiştirilemez. ABD Büyükelçisi hiç vakit kaybetmeden “persona non grata “ ilan edilmeli ve Ülkemizden kovulmalıdır." dedi.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #mhp #ankara #abd #feti yıldız
Önceki Haber
Erzincan'da polis aracıyla taksi çarpıştı: 3 yaralı
Sonraki Haber
Terör örgütü YPG/PKK'da Barış Pınarı Harekatı paniği
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.