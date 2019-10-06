ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın Devlet Bahçeli ile ilgili paylaşımını beğendi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, paylaşımının yanlışlıkla beğenildiğini belirterek özür diledi. ABD'nin skandal hareketi sonrası MHP'den bir tepki de Feti Yıldız'dan geldi

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