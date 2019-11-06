Son dakika haberleri! MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı kendi takdiridir. Biz, kararı ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır. Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir." dedi
GÜNDEM 06.11.2019, 15:38 06.11.2019, 15:51
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı kendi takdiridir. Biz, kararı ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır. Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir" dedi.
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