Son dakika haberleri! MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı kendi takdiridir. Biz, kararı ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır. Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir" dedi.

Ayrıntılar geliyor...