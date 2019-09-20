MHP'li Feti Yıldız, af ve şartlı ceza indirimi ile ilgili açıklamalar yaptı. Yıldız, tekliflerinin şartlı ceza indirimi olduğunu belirtti. "MHP'nin TBMM Başkanlığına sunduğu 'Şartlı ceza indirimi' kanun teklifini AF olarak tarif edenler kasıtlı değilse hukuk cahilidir." diyen MHP'li Yıldız, af ile ceza indirimi arasındaki farkı açıkladı

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