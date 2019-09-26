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Son dakika haberleri! MHP'li Muhammed Levent Bülbül'den af ve şartlı ceza indirimi açıklaması

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, şartlı ceza indirimi ve af konusunda yaptığı açıklamada "Şartlı ceza indirimi konusunda samimi beklentimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu hukuki açıdan da bir af değildir." dedi

Son dakika haberleri! MHP'li Muhammed Levent Bülbül'den af ve şartlı ceza indirimi açıklaması

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, şartlı ceza indirimi ve af konusunda açıklamalar yaptı.

Haber Global'e konuşan Bülbül, şunları söyledi:

"MHP kanun teklifi üzerinden olabilir, AK Parti'nin kanun teklifi üzerinden olabilir ama aynı amaca matuf yasal bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. 

Şartlı ceza indirimi konusunda samimi beklentimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. 

Bu hukuki açıdan da bir af değildir.

Yargı paketinin Türkiye'de yargıya olan güvenin artırılması, yargı süreçlerinin daha kısaltılması, vatandaşımızın adalete çok daha hızlı şekilde kavuşabilmesi amaçlarını taşıdığını görüyoruz. 

Her maddeyi ayrıntılı değerlendiriyoruz. 

Farklı bakış açımız varsa bunu da paylaşacağız."

ulusal.com.tr



Etiketler; #mhp #sakarya #muhammed levent bülbül #şartlı ceza indirimi #af
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