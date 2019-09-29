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SON DAKİKA HABERLERİ! MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Sefer Aycan'dan genel af ve şartlı ceza indirimi açıklaması - Denetimli serbestlik ve infaz sürelerinde değişiklik gelişmeleri

MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Sefer Aycan, af ve şartlı ceza indirimine ilişkin açıklama yaptı. "Bizimki af değil. Af konusu Mecliste Nitelikli çoğunlukla çıkması gerekiyor" diyen Aycan, "Bizim ki af değil, Şartlı Ceza İndirimi olduğu için aslında çıkartılması daha kolay ve mümkündür. MHP Kendi kanun teklifinin arkasındadır. Gündeme alınmasını bekliyoruz. Bizim canileri affetme gibi bir niyetimiz yok" şeklinde konuştu

SON DAKİKA HABERLERİ! MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Sefer Aycan'dan genel af ve şartlı ceza indirimi açıklaması - Denetimli serbestlik ve infaz sürelerinde değişiklik gelişmeleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Bengütürk TV'de şartlı ceza indirimi ile ilgili açıklamalar yaptı.

Aycan, şunları belirtti:

"Burada yanlış anlaşılan durum Af üzerinden söylendiği için. Feti Yıldız da söylemek istediği budur. Bizimki af değil. Af konusu Mecliste Nitelikli çoğunlukla çıkması gerekiyor.

Bizim ki af değil, Şartlı Ceza İndirimi olduğu için aslında çıkartılması daha kolay ve mümkündür. Yargı paketinde olup olmadığını bilmiyorum. Paket verildiğinde göreceğiz.

MHP Kendi kanun teklifinin arkasındadır. Gündeme alınmasını bekliyoruz. Bizim canileri affetme gibi bir niyetimiz yok."

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #Kahramanmaraş #sefer aycan #şartlı ceza indirimi #af #denetimli serbestlik
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