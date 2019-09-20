Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Bengütürk TV'de şartlı ceza indirimi ile ilgili açıklamalar yaptı.
Aycan, şunları belirtti:
"Burada yanlış anlaşılan durum Af üzerinden söylendiği için. Feti Yıldız da söylemek istediği budur. Bizimki af değil. Af konusu Mecliste Nitelikli çoğunlukla çıkması gerekiyor.
Bizim ki af değil, Şartlı Ceza İndirimi olduğu için aslında çıkartılması daha kolay ve mümkündür. Yargı paketinde olup olmadığını bilmiyorum. Paket verildiğinde göreceğiz.
MHP Kendi kanun teklifinin arkasındadır. Gündeme alınmasını bekliyoruz. Bizim canileri affetme gibi bir niyetimiz yok."
ulusal.com.tr
MHP MYK Üyesi Prof. Dr. Sefer Aycan, af ve şartlı ceza indirimine ilişkin açıklama yaptı. "Bizimki af değil. Af konusu Mecliste Nitelikli çoğunlukla çıkması gerekiyor" diyen Aycan, "Bizim ki af değil, Şartlı Ceza İndirimi olduğu için aslında çıkartılması daha kolay ve mümkündür. MHP Kendi kanun teklifinin arkasındadır. Gündeme alınmasını bekliyoruz. Bizim canileri affetme gibi bir niyetimiz yok" şeklinde konuştu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Bengütürk TV'de şartlı ceza indirimi ile ilgili açıklamalar yaptı.