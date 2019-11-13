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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin açıklama

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle patlamalar meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından patlamalara ilişkin açıklama yapıldı

GÜNDEM 13.11.2019, 23:45 13.11.2019, 23:59
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamada yaralanan personelin hastaneye sevk edildiğini, yangının kontrol altına alındığını, olay yerinde çevre emniyetinin sağlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi. 

Açıklamada, "Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr

#Milli Savunma Bakanlığı #şanlıurfa
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