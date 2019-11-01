Son dakika haberleri! MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Patlayıcı yapımında kullanılan 1 ton amonyum nitral ele geçirildi. Türkiye yönlendirilmiş ve seri bağlanmış 75 adet roket tespit edildi. Tüneller birer birer tespit edilerek betonla dolduruluyor. Bugüne kadar 10 kahraman silah arkadşaımzı şehitlik mertebesine ulaştı. Harekatta 144 arkadaşımız yaralandı" denildi
Fırat'ın doğusunda ilk Türkiye-Rusya Federasyonu ortak kara devriyesi ile Barış Pınarı Harekâtındaki son gelişmelere ilişkin basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Türk-Rus devriyesi, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin doğusunda, insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmektedir.
Telabyad'da YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı imalathanesi kullanılamaz hale getirilmiş, 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir.
Telabyad'da YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı imalathanesi kullanılamaz hale getirilmiş, 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir."
Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Rasulayn ve Telabyad'da her türlü tedbirin alındığını gören Suriyelilerin süratle o bölgelere döndüğünü bildirdi.
Güvenlik kaynakları, Türk-Rus ortak devriyesinin Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasında yürütüldüğünü bildirdi.
ulusal.com.tr
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