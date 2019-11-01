Son dakika haberleri! MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Fırat'ın doğusunda ilk Türkiye-Rusya Federasyonu ortak kara devriyesi ile Barış Pınarı Harekâtındaki son gelişmelere ilişkin basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Türk-Rus devriyesi, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin doğusunda, insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmektedir.

Telabyad'da YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı imalathanesi kullanılamaz hale getirilmiş, 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir.

Telabyad'da YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı imalathanesi kullanılamaz hale getirilmiş, 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir."

Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Rasulayn ve Telabyad'da her türlü tedbirin alındığını gören Suriyelilerin süratle o bölgelere döndüğünü bildirdi.

Güvenlik kaynakları, Türk-Rus ortak devriyesinin Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasında yürütüldüğünü bildirdi.

ulusal.com.tr