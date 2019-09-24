Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi." açıklaması yaptı

Milli Savunma Bakanlığınca, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildiği belirtildi.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi." ifadeleri kullanıldı.



DÜN DE UÇUŞ YAPILMIŞTI



Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamada 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildiği belirtilmişti.



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