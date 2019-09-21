Neslican Tay'ın ailesi cenaze töreni bilgilerini paylaştı. Dördüncü kez kansere yakalanan ve dün akşam yaşam mücadelesi kaybeden Neslican Tay'ın ailesi sosyal medyadan açıklama yaparak kızlarının yarın Rize'de son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi

Neslican Tay’ın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu.



Tay'ın ailesi sosyal medyadan açıklama yaptı.



Açıklamada, "Neslicanımızı kaybettik. Cenazemiz 22.09.2019 Pazar günü kılınacak öğle namazını müteakip memleketi Rize'de toprağa verilecektir" denildi.



MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK



Neslican Tay'ın cenazesi 22 Eylül Pazar günü memleketi Rize’nin Sahil Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla yine merkeze bağlı Pehlivan Mahallesi'nde toprağa verilecek. Cenaze töreniyle ilgili detaylar, Neslican'ın ailesi tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.



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