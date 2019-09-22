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Son dakika haberleri... Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

Kansere karşı verdiği mücadeleyle tanındı, Türkiye'ye ilham oldu. Demir kadın "Belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim" sözleriyle milyonlara umut verdi. Neslican Tay'ın cenazesi bugün yüzlerce kişinin katılımı ile Rize'de toprağa verildi.

Son dakika haberleri... Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı

"Belki kaybedeceğim, ama savaşarak kaybedeceğim" dedi. 21 yaşında tam üç kere yendi kanseri. Mücadelesi ile milyonlara umut oldu.

İnandı, savaştı, gülümsedi. O güldükçe Türkiye'nin de yüzü güldü. Mücadelenin gücünü gösterdi.

Kansere karşı kararlı duruşu ve yaşama sevinci ile ilham olan Neslican Tay, bugün Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Rize'de Sahil Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. 

Neslican kanser nedeni ile sol bacağını kaybetmiş, genç kadının bacağı yine memleketi Rize'de toprağa verilmişti.

Neslican'ın vasiyeti üzerine, cenazesi, yine aynı yerde toprağa verildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Neslican Tay #kanser #rize #cenaze
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