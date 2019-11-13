Son dakika haberleri... Özgür Erdursun'dan çarpıcı emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Erdursun, "Yıllardır emekli olamayan EYT'lilerin milyarlarca liralık emekli maaşları düzgün değerlendirilseydi bügün SGK'nın bütçe açığının olması mümkün olurmuydu. Milletin parası 3-5 kişiye gitti! Hem millet yıllardır emekli olamadığı için mağdur, hemde devlet kasasında bu para yok!" dedi.

Bilgilendirmesini sürdüren Erdursun, şunları aktardı:

"2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Programı işsizlik konusunda diyor ki; 2020 de işsizlik hedefimiz %11, 2019'da yüzde 10 olarak öngörülmüştü ancak sonuç %13,5! olduğuna göre 2020'de %14-14,5 olacak gibi gözüküyor!

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında işsizlik sorununda hedefe ulaşmak ve işsizliği azaltmak için herhangi bir program yok! 2020'de İşsizler ordusuna milyonlar dahil olacak...

Ülkemizde Sosyal Güvenlik sorunlarına derman olacak birinci öncelik Aile Sigortasıdır

Asgari ücret üzerindeki SGK maliyeti düşürülmeden Asgari ücrete yapılacak zam işsizliği arttırır! İşçi ve İşvereni bilemem ama bu sistemle devlet kesinlikle mutlu olur! Zam oranında SGK Primi ve Vergi artar... Devletin kasasına daha çok para girer...

2000 yılından önce SGK'sı başlamış, primlerini 2000 sonrasında tamamlamış olanlar asgari ücret ve asgari ücrete yakın bir ücretle çalışıyorsa emekli olduğunda alacağı emekli maaşı 1000-1200 TL arasında olur!

İşverenler iş davalarını hep işçi kazanıyor, resmen iş davalarında işçi 10-0 önde başlıyorlar diyorlar!İşçinin 10-0 önde başlamasının nedeni işverenin kendisi, sürekli golleri kendi kalesine atan işveren! Yazılı kurallara dikkat etmeyen işvereni iş davalarında zor günler bekliyor."

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