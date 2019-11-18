Son dakika haberleri! Özgür Erdursun'dan önemli emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması! "700 bin EYT'li emekli olursa..."
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdursun, "700 Bin #EYT'li emekli olursa ortalama 1.600TL emekli maaşı ile aylık 1 Milyar 120 Milyon maliyeti olur, İşsizlik sigortası fonunun 1 aylık faiz geliri(Ekim Ayı) 1 Milyar 515 Milyon TL" bilgisini paylaştı
GÜNDEM 18.11.2019, 16:45
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Erdursun, 700 bin emeklilikte yaşa takılanın emekli olursa ortalama 1600 lira emekli maaşı ile aylık 1 milyar 120 milyon maliyeti olacağını ifade etti.
Özgür Erdursun, ekim ayını örnek vererek işsizlik sigortası fonunun bir aylık faiz gelirinin 1 milyar 515 milyon lira olduğunu belirtti.
Erdursun, şunları aktardı:
"2019 Ekim ayında işsizlik sigortası fonunun geliri 3 Milyar 558 Milyon TL, Ekim ayında işsizlik sigortası fonundan işverene Teşvik ve Destek için aktarılan tutar 1 Milyar 687 Milyon TL, İşçiye ödenen işsizlik maaşı ise 834 Milyon TL'dir."
ulusal.com.tr
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