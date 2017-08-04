Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2012 yılında Polis Akademisi sınav sorularının sınavdan önce sızdırılması ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir ve Kocaeli illerinde şimdiye kadar 24 kişi gözaltına alındı.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerin hepsinin kamu görevinden ihraç edildiği belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2012 yılında Polis Akademisi sınav sorularının sınavdan önce sızdırılması ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2012 yılında Polis Akademisi sınav sorularının sınavdan önce sızdırılması ile ilgili yapılan soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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