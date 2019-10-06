Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi ile ilgili çarpıcı açıklamalar

CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılan Prof. Dr. Naci Görür canlı yayında yaptığı açıklamasında “26 Eylül’de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem büyük depremi öne çekti” dedi.



Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, CNN Türk'te İstanbul depremiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.



Görür canlı yayında yaptığı açıklamasında “26 Eylül’de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem büyük depremi öne çekti” dedi.



Kuzey Anadolu fayının tehlikeyle karşı karşıya olduğunu belirten Görür, "Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Maraş civarında 1500 yıldır büyük deprem olmadı" dedi.



ulusal.com.tr