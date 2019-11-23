Son dakika haberleri! Rahmi Turan'ın Muharrem İnce iddiası! Talat Atilla'dan ilk açıklama
Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Saray'da Erdoğan ile görüşen CHP'li" yazısındaki Muharrem İnce iddiasının kaynak olduğunu belirttiği gazeteci Talat Atilla'dan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Talat Atilla, "20 dakika sonra tüm ayrıntıları yazacağım" dedi. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı. Toplantıda Beştepe'ye giden CHP'li iddiası da ele alındı
GÜNDEM 23.11.2019, 14:01 23.11.2019, 14:08
Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Saray'da Erdoğan ile görüşen CHP'li" yazısındaki Muharrem İnce iddiasının kaynak olduğunu belirttiği gazeteci Talat Atilla'dan ilk açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Talat Atilla, "20 dakika sonra tüm ayrıntıları yazacağım" dedi.
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı. Toplantıda Beştepe'ye giden CHP'li iddiası da ele alındı.
ulusal.com.tr
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