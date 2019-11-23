Son dakika haberleri! Rahmi Turan'ın Muharrem İnce iddiası! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Saray'da Erdoğan ile görüşen CHP'li" yazısındaki Muharrem İnce iddiasının kaynak olduğunu belirttiği gazeteci Talat Atilla'dan ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Talat Atilla, "20 dakika sonra tüm ayrıntıları yazacağım" dedi.

"TRAJİKOMİK BİR AKIL TUTULMASI"

Talat Atilla, bugün yaptığı açıklamada, "'Olay doğru, ismi açıklayamam' diyen Kilicdaroglu'na 'Açıklamama lüksünüz yok. ' denmesi gerekirken, hedef şaşırtarak Rahmi Turan'a ve haber kaynağına yüklenilmesi traji komik bir akıl tutulması." ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı. Toplantıda Beştepe'ye giden CHP'li iddiası da ele alındı.

TALAT ATİLLA KİMDİR

Turktime'ın Yönetim Kurulu Başkanı olan gazeteci yazar Talat Atilla, aynı zamanda İnternet Medya Federasyonu Genel Başkanı görevini de yürütüyor.

ulusal.com.tr