Son dakika haberleri... Ruam hastalığı alarmı sürüyor

81 at testlerden geçildi, ruam tespit edildi. Hastalıklı atlar itilaf edildi, ada karantinaya alındı. Tartışmalar başladı.

Tek tırnaklı hayvanlarda görülen ve insana da bulaşabilen hastalık için tüm kurumlar alarmda. Adalarda tarama yapılıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, faytonların 3 ay yasaklandığını duyurdu.

Adalar Belediyesi de kaça at girişine karşı önlemleri arttırdı.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, tepkilere yanıt verdi, salgının panik yaratmaması için duyurulmadığını söyledi.

Peki bu hastalık nasıl ortaya çıktı? Tam olarak açıklanmadı. Faytonculara göre hastalığın nedeni kaçak olarak adalara getirilen atlar.

Faytoncular atlara eziyet edildiği eleştirilerine tepkili.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan bir gurup da atlara iyi bakılmadığını savundu.



ulusal.com.tr