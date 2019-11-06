Son dakika haberleri! Sağlık durumu hakkında ünlü isim Çağla Şıkel'den ilk açıklama
Model, sunucu, sporcu, oyuncu ve YouTuber Çağla Şıkel, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Hastanede tedavisinin beşinci gününde olduğunu belirten Çağla Şıkel, enfeksyon rahatsızlığı geçirdiğini açıkladı
GÜNDEM 06.11.2019, 16:06
Model, sunucu, sporcu, oyuncu ve YouTuber Çağla Şıkel, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Şıkel, merak eden arayan ve mesaj gönderen herkese çok teşekkür etti.
Ünlü isim Şıkel, enfeksiyon rahatsızlığı geçirdiğini açıkladı.
Rahatsızlığından dolayı hastanede beşinci gününde olduğunu aktaran Şıkel, "Çok şükür şu an iyiyim ve daha da iyi olacağım" dedi.
Çağla Şıkel, "Herkese sevgiler" ifadelerini kullandı.
ulusal.com.tr
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