Son dakika haberleri! Sağlık durumu hakkında ünlü isim Çağla Şıkel'den ilk açıklama

Model, sunucu, sporcu, oyuncu ve YouTuber Çağla Şıkel, sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Şıkel, merak eden arayan ve mesaj gönderen herkese çok teşekkür etti.

Ünlü isim Şıkel, enfeksiyon rahatsızlığı geçirdiğini açıkladı.

Rahatsızlığından dolayı hastanede beşinci gününde olduğunu aktaran Şıkel, "Çok şükür şu an iyiyim ve daha da iyi olacağım" dedi.

Çağla Şıkel, "Herkese sevgiler" ifadelerini kullandı.

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