Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da mühimmat deposunda patlamalar: 14 asker yaralandı

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi.

Çevredeli yollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.

Şanlıurfa Valiliği, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki mühimmat deposunda meydana gelen iki patlamada 14 askerin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki askeri yerleşke içinde bulunan bir mühimmat deposunda iki patlama meydana geldiği belirtildi.

"Söz konusu depoyu korumakla görevli 14 personelimiz, meydana gelen patlama sonucunda yaralanmıştır" ifadesine yer verilen açıklamada, yaralı askerlerin kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.