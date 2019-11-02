Son dakika haberleri! Şehir Hatları seferleri 1 saat yapılamadı
Şehir Hatları, "Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz 16:00 itibariyle iptal edilmiştir" duyurusu yaptı. Şehir Hatları tarafından yapılan son açıklamada, "17:00 itibariyle deniz trafiği açılmış olup tüm seferlerimiz hizmet vermektedir." denildi
GÜNDEM 02.11.2019, 17:15 02.11.2019, 17:16
Şehir Hatları önemli bir duyuru yaptı.
Duyuruya göre, Şehir Hatları'nın tüm seferleri iptal edildi.
Açıklamada, şunlar denildi:
"Değerli yolcularımız,
Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz 16:00 itibariyle iptal edilmiştir."
TÜM SEFERLER HİZMET VERİYOR
Şehir Hatları tarafından yapılan son açıklamada, "17:00 itibariyle deniz trafiği açılmış olup tüm seferlerimiz hizmet vermektedir." denildi.
ulusal.com.tr
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