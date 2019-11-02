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Son dakika haberleri! Şehir Hatları seferleri 1 saat yapılamadı

Şehir Hatları, "Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz 16:00 itibariyle iptal edilmiştir" duyurusu yaptı. Şehir Hatları tarafından yapılan son açıklamada, "17:00 itibariyle deniz trafiği açılmış olup tüm seferlerimiz hizmet vermektedir." denildi

GÜNDEM 02.11.2019, 17:15 02.11.2019, 17:16
Son dakika haberleri! Şehir Hatları seferleri 1 saat yapılamadı

Şehir Hatları önemli bir duyuru yaptı.

Duyuruya göre, Şehir Hatları'nın tüm seferleri iptal edildi.

Açıklamada, şunlar denildi:

"Değerli yolcularımız,

Yat yarışları nedeniyle Liman Başkanlığı tarafından Boğaz trafiği kapatılmış olup tüm seferlerimiz 16:00 itibariyle iptal edilmiştir."

TÜM SEFERLER HİZMET VERİYOR

Şehir Hatları tarafından yapılan son açıklamada, "17:00 itibariyle deniz trafiği açılmış olup tüm seferlerimiz hizmet vermektedir." denildi.

ulusal.com.tr

#şehir hatları #istanbul
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