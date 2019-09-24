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Son dakika haberleri! Şükrü Ersoy'dan İstanbul depremi açıklaması: Büyük Marmara depreminin ayak sesleri

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şükrü Ersoy, İstanbul depremi ile ilgili "Gördüğünüz gibi Marmara Denizi çok dinamik hareketli bir yer ve eninde sonunda da beklenen büyük deprem de gelecektir mutlaka ama bu şu gün olur mu derseniz bunu bilme şansımız yok" dedi

Son dakika haberleri! Şükrü Ersoy'dan İstanbul depremi açıklaması: Büyük Marmara depreminin ayak sesleri

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ersoy, şunları söyledi:

"Bu tabi gelecek büyük Marmara depreminin ayak sesleri olarak kabul edilebilir ve 4'ü geçen her depremde çevre illerin bunu duyması, hissetmesi çok normal. Bu deprem de öyle 4.7 ama bu yer kabuğunu kırabilecek bir enerjiye sahip değil. Sadece hissedilebilir anlamda çok önemli bir deprem. Öncü müdür değil midir, bunu bilme şansımız yok elbette fakat ben hep bu durumlardan sonra şunu öneriyorum. Yakın hissedenler bir süre sokakta nefes almalarında, hava almalarında fayda görüyorum ama bunlar ardından büyük deprem bekleniyor anlamı çıkmasın. Gördüğünüz gibi Marmara Denizi çok dinamik hareketli bir yer ve eninde sonunda da beklenen büyük deprem de gelecektir mutlaka ama bu şu gün olur mu derseniz bunu bilme şansımız yok."

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul depremi #silivri deprem #marmara denizi #Şükrü Ersoy #son dakika haberleri
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