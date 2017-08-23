Kış lastiği zorunluluğu ülkemizde 2012 yılından bu yana uygulanıyor. Ticari araçları kapsayan uygulamaya bu yıl ilk kez yeni bir yasal düzenlemeyle birlikte binek araçları da dahil edildi; yani bütün özel otomobiller de dahil olmak üzere tüm özel motorlu araçlar bu kış itibarıyla zorunlu olarak kış lastiği kullanmaya başlayacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca 1 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğde; ‘’Ülkemiz karayollarında seyreden yabancı plakalı araçlar da dahil olmak üzere ticari ve özel tüm araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir’’ dendi. Buna göre Türkiye'de 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde bütün taşıtlar kış lastiği kullanmakla yükümlü hale geldi. Uygulama kapsamında olduğu halde kış lastiği kullanmadığı tespit edilen araçlara 625 lira para cezası uygulanacak.



Şehirlerarası yolda zorunlu, il sınırlarında Valiliğe bağlı



01 Aralık-01 Nisan arasındaki dört aylık kış döneminde şehirlerarası yollarda seyahat eden bütün araçlar kış lastiği kullanmak zorunda. Şehir içinde uygulama yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak valilikler tarafından belirlenecek ve duyurulacak. Valilikler, tarih aralığını öncesinde veya sonrasında 1’er ay artırabilecek.



Araçta zincir de olsa, kış lastiği zorunlu!



Sürücüler tarafından araçta bulunmasının bir güvence olarak görüldüğü ‘patinaj zinciri’ de kış lastiği tebliğinde yer aldı. En çok merak edilen sorulardan biri olan ‘’Zincirim var, yine de kış lastiği takmam gerekir mi?’’ sorusu düzenlenen tebliğle; ‘’Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz’’ şeklinde yanıt buldu. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçebilecek. Ayrıca kış lastiği takılı tüm araçların da kış koşullarında zincir bulundurması zorunlu.



Denetimde belediyeler de yetkili



Kış lastiği uygulamasının denetiminde de ek yetkilendirmeye gidildi. Şehirlerarası yollarda yapılan kış lastiği denetimlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sınır kapılarındaki denetim birimlerinin yanı sıra belediye birimleri de bu yıl itibarıyla kış lastiği denetimi yapacak.



Kış lastiği takmayana 625 lira ceza



Kış lastiği zorunluluğuna uymayan bütün ticari ve özel otomobiller de dahil olmak üzere karayollarında seyreden araçlara denetimler kapsamında 625 lira para cezası uygulanacak. LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt; ‘’Kış lastiği bilinci son yıllarda önemli oranda arttı. LASİD olarak gerekli bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz. Özel otomobillerin de ilk kez kapsam altına alınmasıyla birlikte uygulama genele yayılacaktır. Kış koşullarında özellikle karayollarımızda güvenli sürüş ve akıcı bir trafik için kış lastiği kullanımının önemine dikkat çekiyoruz. Para cezası binek otolarının 4 adet kış lastiği maliyetinin büyük bir kısmını karşıladığı için sürücüler hem kendi can ve mal emniyeti hem de mevzuatın gereğini yerine getirmek adına uygulamayı benimseyecektir’’ diye konuştu. CNNTürk