Son dakika haberleri... Tarihi adım hayata geçti

Doğu Akdeniz’deki jeopolitik denklemi değiştiren Libya ve Türkiye'nin işbirliği resmen yürürlükte.

Libya Ulusal Muatabakat hükümeti, güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmalarının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Başkent Trablus'taki meşru Temsilciler Meclisi de, Türkiye ile yapılan mutabakatı desteklediğini açıkladı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı birleşen cepheyi telaşa düşüren mutabakat, güvenlik ve askeri işbirliği ile deniz yetki alanlarını belirlenmesini içeriyor.

Birleşmiş Milletlerin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle Hafter güçleri arasındaki çatışmalar da sürüyor.

Operasyon kapsamında Hafter güçlerine ait bir savaş uçağı düşürüldü.

Hafter güçlerine ait Mig-23 tipi bir savaş uçağının Trablus’un güneyindeki Yermuk cephesinde vurulduğu, uçağın ez-Zaviye kentinin güneyine düştüğü belirtildi. Uçağın pilotunun esir alındığı açıklandı.