Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun ne zaman defnedileceği belli oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından yapılan açıklamada "Kurumumuz emekli sanatçılarından Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim 2019 tarihinde (bugün) vefat etmiştir. Sanatçımız için 3 Ekim Perşembe günü, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne’de saat 11’de tören düzenlenecektir. Ünlüoğlu’nun naaşı Levent Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir" denildi

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