Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreni tarihi duyuruldu.
İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından, bugün hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu için açıklama yapıldı.
Açıklamada şunlar denildi:
"Kurumumuz emekli sanatçılarından Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim 2019 tarihinde (bugün) vefat etmiştir.
Sanatçımız için 3 Ekim Perşembe günü, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne’de saat 11’de tören düzenlenecektir.
Ünlüoğlu’nun naaşı Levent Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir."
ulusal.com.tr
Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun ne zaman defnedileceği belli oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından yapılan açıklamada "Kurumumuz emekli sanatçılarından Tarık Ünlüoğlu 1 Ekim 2019 tarihinde (bugün) vefat etmiştir. Sanatçımız için 3 Ekim Perşembe günü, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne’de saat 11’de tören düzenlenecektir. Ünlüoğlu’nun naaşı Levent Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir" denildi
Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun cenaze töreni tarihi duyuruldu.