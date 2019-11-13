Son dakika haberleri... TBM'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması: Geriye doğru işletilemez

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, TV EM'de emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"HAK KAYBINA UĞRADILAR

Emeklilikte yaşa takılanlar konumuz, bunlar gerçekçi çalışmalar. Çalışmış vatandaş ama maalesef emekli olmaya gelince mevcut yasanın geçmişe doğru işletilmesinden kaynaklı olarak hak kaybına uğramış.

ALEYHTE ÇIKAN KANUN, GERİYE DOĞRU İŞLETİLEMEZ

Dünya üzerinde genel bir yargı kuralı vardır. Aleyhte çıkan kanun, geriye doğru işletilemez. Yani biz her zaman örnek veriyoruz, düşünün ana cadde çift yönlü ama bugünden itibaren artık tek yöne dönüştürüldü. Tamam peki dönüştürülsün ama bu da yetmedi biz kamera kayıtlarını inceleyelim geriye doğru 20 sene buradan kim çift şerit kullandıysa ona ceza keselim. Böyle bir uygulama söz konusu olamaz zaten ama 1999 yılının yasal hareketi bu şekilde oldu. O dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı böyle aldı ve bugün biz bu mağduriyetleri maalesef yaşıyor duruma geldik."

ulusal.com.tr