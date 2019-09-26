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Son dakika haberleri... Tekirdağ'da deprem (26 Eylül 2019 AFAD son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Tekirdağ'da (Marmara Denizi) saat 15:58'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da deprem (26 Eylül 2019 AFAD son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Tekirdağ'da (Marmara Denizi) saat 15:58'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #Tekirdağ #deprem #son depremler
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