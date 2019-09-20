Yüzbinlerce kişinin katılım göstereceği Teknofest 2019 hakkında bilgiler internette araştırılmaya başlandı. Buna göre vatandaşlar, 22 Eylül Pazar gününe kadar sürecek olan Teknofest'e giriş için kayıt yaptırılmasının gerekli olup olmadığının yanısıra Teknofest'in nerede olduğu, biletli mi biletsiz mi olduğu ve katılım için ücret ödenip ödenmeyecğei konusunu merakla araştırıyor. TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler'e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı'nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır. Peki Teknofest'e ulaşım yolları! Teknofest'e nasıl gidilir? Teknofest 2019 için kayıt gerekli mi? Teknofest nerede, katılım ücretli mi?

Teknofest 2019 başladı mı? Teknofest için kayıt gerekli mi? Teknofest nerede, katılım ücretli mi? Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) ulaşımın ücretsiz sağlanacağı belirtildi. Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.773 takım başvuru yapmış olup 2.000'den fazla takım 50.000 yarışmacı finalist olmaya hak kazanmıştır. TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin en önemli ayağını teknoloji yarışmaları oluşturmaktadır.

TEKNOFEST NEREDE

TEKNOFEST, 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapılacaktır.

TEKNOFEST ÜCRETLİ Mİ?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler'e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı'nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

TEKNOFEST'TE NE KADAR ÖDÜL VERİLECEK?

Kazanan takımlara 2 milyon TL'nin üzerinde ödül verileceği teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden 28 Şubat'a kadar alınmıştı. Yarışmacı takımları, para ödüllerinin yanı sıra projeleri için verilecek olan teknik danışmanlık ve malzeme desteği de bekliyor.

TEKNOFEST ilk yılında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli havacılık ve teknoloji etkinliklerinden biri olmayı başardı. Geçen yıl TEKNOFEST'in yarışmacıları arasında 25 ülkeden drone yarışçıları, 24 ülkeden beyaz şapkalı hackerlar ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer almıştı.

Başvuru formunda takım tanıtım dosyasına hangi bilgileri eklememiz gerekmektedir?

Takım tanıtım dosyanızda takımınızı tanıtmanız gerekmektedir. Takımınızın kuruluş yılı, amacı, takım üyelerinin bilgilerini içerebilir. Takım üyelerinizin bölümleri sınıfları; takım içerisindeki iş bölümü; daha önce katılmış olduğunuz yarışmalar, varsa almış olduğunuz ödül ve başarılardan bahsetmelisiniz. Görsellerde kullanabilirsiniz. Danışman bilgilerini belirtmelisiniz. Takım tanıtım metni, takım tanıtım dosyanızın bir özeti olmalıdır. Proje adı yarışma kapsamında tasarladığınız ürüne bir isim vermek istiyorsanız onu içermelidir. Proje tanıtım metni, projenizdeki öngörülen süreçler, yarışma hedefi doğrultusunda kullanmayı planladığınız metodlardan kısaca bahsetmelisiniz.

Yarışmalara katılmak için akademik danışmanımız olması şart mıdır, akademik danışmanın sorumlulukları nelerdir?

Şartnamelerde aksi belirtilmemişse, takımlar akademik danışman bulundurmak zorunda değildir. 31.03.2018 tarihinden önce, yarışma mail gruplarında Akademik Danışman gerekliliği konusunda bilgilendirilme yapılmıştı. Ancak, devam eden süreçte, görülen lüzum üzerine, bu gerekliliği Teknofest Yönetimi esnetmekteyiz. Ancak, çalışmalarınızın daha düzenli ve salahiyetli olması açısından ve ayrıca destek taleplerinizin daha olumlu karşılanması bakımından, akademik bir danışman ile yarışmaya katılım göstermeniz, tarafımızdan önemle tavsiye olunur. Akademik danışmanın rolü; Takımın çalışmalarını denetlemek, takım liderini ve takımı yönlendirmek., Takımın hazırladığı belgeleri yarışma komisyonuna teslim etmeden önce onaylamak şeklindedir. Öte yandan, danışman şunları yapmamalıdır; takım adına tasarım yapmak, takıma doğrudan bir tasarım önermek, bir yarışma için birden fazla takıma danışmanlık yapmak, yarışma günü takımın operasyonu yönetmek gibi işleri gerçekleştirmemelidir.

TEKNOFEST ULAŞIM

Avrupa Yakası'ndan Atatürk Havalimanı'na Arabayla Nasıl Gidilir?

Arabayla, İstanbul Avrupa tarafının merkezi sayabileceğimiz Beşiktaş'tan Atatürk Havalimanına arabayla gitmek yaklaşık trafiksiz bir saatte yaklaşık 40 dakika arası bir zaman alacaktır. Beşiktaş merkezden havalimanı 25 kilometre uzaklıkta.

Avrupa Yakası'ndan Atatürk Havalimanı'na Metro İle Nasıl Gidilir?

Metroyla, Atatürk Havalimanı'na gitmek aslında trafiğe hiç girmemeniz için en güzel tercih. Bunun için Yenikapı- Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmanız gerekli, bu metro hattı Yenikapı'da başlayıp havalimanının içine kadar gidiyor. Güzergahı ve haritaları görebilmeniz için aşağı link bırakıyoruz. Yenikapı'da binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar metro hattını kullanarak, Ataköy Şirinevler durağında inip buradan geçiş yapmayı da tercih edebilirsiniz.

Avrupa Yakası'ndan Atatürk Havalimanı'na Otobüs İle Nasıl Gidilir?

Otobüsle, gitmek isterseniz TH-1 TAKSİM- ATATÜRK HAVALİMANI hattını veya YH-1 YENİKAPI İDO- ATATÜRK HAVALİMANI hattını takip eden otobüslere binebilirsiniz.

Anadolu Yakası'ndan Atatürk Havalimanı'na Arabayla Nasıl Gidilir?

Arabayla, İstanbul Anadolu tarafının merkezi sayabileceğimiz Kadıköy'den Atatürk Havalimanı'na arabayla gitmek yaklaşık olarak trafiksiz bir saatte en az 1 saat zaman alacaktır. Kadıköy merkezden Atatürk Havalimanı, Avrasya tüneli ile yaklaşık 30 kilometre, 1 saat, köprüden geçerseniz de yolculuk 34 kilometre 1.30 saat kadar sürüyor.

Anadolu Yakası'ndan Atatürk Havalimanı'na Metro, Metrobüs ve Marmaray İle Nasıl Gidilir?

Kadıköy'den Atatürk Havalimanı'na önce Marmaray'ı kullanıp sonra da metroya aktarma yapıp gitmek oldukça pratik bir ulaşım seçeneği. Tek yapmanız gereken, Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray ile Yenikapı'ya geçmek. Oradan da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na aktarma yapmak. Ayrılık Çeşmesi durağına Metrobüs veya Kadıköy-Kartal Metro Hattı'nı kullanarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Söğütlüçeşme-Avcılar Metrobüs Hattı ile Avrupa Yakası'na geçip Ataköy-Şirinevler durağından Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'na aktarma yaparak da Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.