Teknofest, bugün başladı. Şehir dışından gelen ve İstanbul'dan Teknofest'e gitmek isteyen yurttaşlar, ulaşımın nasıl olacağını merakla araştırıyor. Çeşitli yaş ve meslek gruplarından katılımın olduğu Teknofest'in ulaşım yollarını ve nerede gerçekleştiğini haberimizde yer verdik. Havadan ve karadan etkinliklerin olacağı Teknofest, pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek ve giriş ücretsiz

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin en önemli ayağını teknoloji yarışmaları oluşturmaktadır.Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.773 takım başvuru yapmış olup 2.000'den fazla takım 50.000 yarışmacı finalist olmaya hak kazanmıştır.Türkiye'de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusuna ilgilerinin artması hedeflenmiş, ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde maddi ve malzeme desteği sağlanarak bu alanda çalışan binlerce gencin projesi desteklenmiştir. Finalist takımları 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül beklemektedir.Teknofest festivali bugün (17 Eylül) başlayacak. 22 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.Tenkofest, Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. Adres şu şekilde; Atatürk Havalimanı Yeşilköy Mahallesi, 34149 Bakırköy/İstanbulAvrupa Yakası'ndan Atatürk Havalimanı'na Arabayla Nasıl Gidilir?Arabayla, İstanbul Avrupa tarafının merkezi sayabileceğimiz Beşiktaş'tan Atatürk Havalimanına arabayla gitmek yaklaşık trafiksiz bir saatte yaklaşık 40 dakika arası bir zaman alacaktır. Beşiktaş merkezden havalimanı 25 kilometre uzaklıkta.Avrupa Yakası'ndan Atatürk Havalimanı'na Metro İle Nasıl Gidilir?Metroyla, Atatürk Havalimanı'na gitmek aslında trafiğe hiç girmemeniz için en güzel tercih. Bunun için Yenikapı- Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmanız gerekli, bu metro hattı Yenikapı'da başlayıp havalimanının içine kadar gidiyor. Güzergahı ve haritaları görebilmeniz için aşağı link bırakıyoruz. Yenikapı'da binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar metro hattını kullanarak, Ataköy Şirinevler durağında inip buradan geçiş yapmayı da tercih edebilirsiniz.Avrupa Yakası'ndan Atatürk Havalimanı'na Otobüs İle Nasıl Gidilir?Otobüsle, gitmek isterseniz TH-1 TAKSİM- ATATÜRK HAVALİMANI hattını veya YH-1 YENİKAPI İDO- ATATÜRK HAVALİMANI hattını takip eden otobüslere binebilirsiniz.Anadolu Yakası'ndan Atatürk Havalimanı'na Arabayla Nasıl Gidilir?Arabayla, İstanbul Anadolu tarafının merkezi sayabileceğimiz Kadıköy'den Atatürk Havalimanı'na arabayla gitmek yaklaşık olarak trafiksiz bir saatte en az 1 saat zaman alacaktır. Kadıköy merkezden Atatürk Havalimanı, Avrasya tüneli ile yaklaşık 30 kilometre, 1 saat, köprüden geçerseniz de yolculuk 34 kilometre 1.30 saat kadar sürüyor.Anadolu Yakası'ndan Atatürk Havalimanı'na Metro, Metrobüs ve Marmaray İle Nasıl Gidilir?Kadıköy'den Atatürk Havalimanı'na önce Marmaray'ı kullanıp sonra da metroya aktarma yapıp gitmek oldukça pratik bir ulaşım seçeneği. Tek yapmanız gereken, Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray ile Yenikapı'ya geçmek. Oradan da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na aktarma yapmak. Ayrılık Çeşmesi durağına Metrobüs veya Kadıköy-Kartal Metro Hattı'nı kullanarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Söğütlüçeşme-Avcılar Metrobüs Hattı ile Avrupa Yakası'na geçip Ataköy-Şirinevler durağından Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'na aktarma yaparak da Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.