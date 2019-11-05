Son dakika haberleri! Tekrar hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Mehmet Ali Erbil hakkında en son gelişmeler

Temmuz ayında hastaneden çıkan ve geçtiğimiz günlerde apar topar kalp spazmı geçirmesinden dolayı yeniden hastaneye kaldırılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil bir kez daha sevenlerini endişelendirdi.

İKİ BEYİN DAMARI TIKANDI

TV8’de yayınlanan magazin programının haberine göre; dün gece iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil’i yakınlarının son anda hastaneye yetiştirdiği belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TABURCU OLMUŞTU

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 258 gün yoğun bakımda yatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 1 hafta önce kalp spazmı geçirerek yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Erbil sonrasında taburcu olmuştu.