Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK, Seçil öğretmeni hedef gösteriyor! Vatan Partisi ve TGB'den açıklama

Terör örgütü PKK, Şırnak'ın İdil ilçesinde görev yapan öğretmen Seçil Yıldız Gedikbey'i çocuklara "Hoş gelişler ola" marşını söylettiği için hedef gösteriyor.

"SEÇİL ÖĞRETMEN YALNIZ DEĞİLDİR"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, şunları belirtti:

"#SeçilÖğretmen yalnız değildir.

PKK İdil/Şırnak'ta görev yapan Seçil Öğretmenimizi çocuklara "Hoş gelişler ola" marşını söylettiği için hedef gösteriyor.

Bu kahramana devletimiz sahip çıkmalıdır.

Yeni Aybüke öğretmenlere, Necmettin öğretmenlere tahammülümüz yok!"

"SEÇİL ÖĞRETMEN VATANDIR"

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı da şunları belirtti:

"#SeçilÖgretmen VATANDIR!

Bizim #SeçilÖğretmen 'lerimiz var.

Onların ise hainlikleri ve çaresizlikleri.

Bizim bayrağımız var, namusumuz var, marşlarımız var.

Onların sadece ABD marka silahları.

Eziliyor ve ezilecekler.

Kurumlarımızın gereken önlemi alacağına şüphe yok."

"SEÇİL ÖĞRETMEN TÜRKİYE'DİR"

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) de şu paylaşımı yaptı:

"#SeçilÖğretmen TÜRKİYE'DİR!

Çaresizsiniz, zavallısınız!

Milyonlarca Seçil görev başında!"

ulusal.com.tr