Son dakika haberleri! Terör örgütü PKK/YPG/KCK hainlikte sınır tanımıyor
Pençe harekâtlarıyla Irak kuzeyinde, Kıran harekâtlarıyla yurt içinde aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran, ardından Barış Pınarı Harekâtıyla dağılma noktasına gelen PKK/YPG/KCK terör örgütünün yeni eylemler planladığı öğrenildi
GÜNDEM 02.11.2019, 15:48
Güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadesinde yapılan operasyonlardan dolayı teröristlerin korku içinde ve moralsiz olduğunu, kimsenin dışarı çıkmak istemediğini, yaşanan bu durumdan kurtulmak ve örgüte destek sağlamak için terör örgütü elebaşılarınca bir çocuğun öldürülerek polis kurşunuyla öldüğü propagandası ile halkı sokaklara dökmeyi hedeflediklerini söylediği bilgisi alındı.
Güvenlik kaynaklarınca bu durumun PKK/YPG/KCK terör örgütünün hainlikte sınır tanımadığı belirtilerek örgütün her zaman masum sivilleri hedef aldığı, sivillerin arkasına saklandıkları, dezenformasyon ve propaganda ile halkı sokağa dökme ve örgüte destek sağlama çabasının son çırpınışları olduğu bildirildi.
ulusal.com.tr
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