Son dakika haberleri! TGB'liler çuvallarla ABD elçiliğine dayandı
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, çuvallarla ABD Büyükelçiliği'ne dayandı. TGB, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine karşı eylem yaptı
GÜNDEM 08.10.2019, 16:56 08.10.2019, 17:04
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdidine gelen tepkiler giderek büyüyor.
Trump'ın küstah sözlerine bir yanıt da TGB'li gençlerden geldi.
Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nin önüne giden gençler, Trump'ı protesto etti.
TGB'li gençler, çuvallarla büyükelçilik önüne gitti.
TGB üyeleri, 2003 yılında Irak'ın Süleymaniye kentinde Türk askerinin başına çuval geçirilmesine karşılık olarak pek çok kez Türkiye'ye gelen ABD askerlerinin başına çuval geçirmiş, bu eylemler dünya çapında ses getirmişti. Uzun süre ABD askerlerinin gemilerinden dışarı çıkması yasaklanmıştı. Yargı önüne çıkan bazı TGB'liler hakkında da beraat kararları verilmişti.
ulusal.com.tr
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