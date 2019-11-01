Son dakika haberleri! Türk-Rus ortak devriyesi başladı! Milli Savunma Bakanlığı fotoğrafları paylaştı

ORTAK DEVRİYE BAŞLADI

Türk ve Rus askerleri kara devriyesine başladı. Kamışlı'da gerçekleştirilen devriye 10 kilometre boyunca yapılacak. Devriyenin 5-6 saat sürmesi bekleniyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı." denildi.

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İKİNCİ RUS ASKERİ HEYETİ ANKARA'YA GELİYOR

Soçi mutabakatı çerçevesinde taktik ve teknik konuları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesinin planlandığı bildirildi.

ulusal.com.tr