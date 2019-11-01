Son dakika haberleri! Türk-Rus ortak devriyesi başladı! Milli Savunma Bakanlığı fotoğrafları paylaştı
Türk ve Rus askerleri, kara devriyesine başladı. Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başlayan devriye, 10 kilometre boyunca yapılacak. Devriyenin 5-6 saat sürmesi bekleniyor
GÜNDEM 01.11.2019, 12:15 01.11.2019, 12:20
ORTAK DEVRİYE BAŞLADI
Türk ve Rus askerleri kara devriyesine başladı. Kamışlı'da gerçekleştirilen devriye 10 kilometre boyunca yapılacak. Devriyenin 5-6 saat sürmesi bekleniyor.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ilk ortak devriye, Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladı." denildi.
İKİNCİ RUS ASKERİ HEYETİ ANKARA'YA GELİYOR
Soçi mutabakatı çerçevesinde taktik ve teknik konuları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesinin planlandığı bildirildi.
ulusal.com.tr
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