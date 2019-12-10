Son dakika haberleri... Türkiye'de meydana gelen son depremler (10 Aralık 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)
Balıkesir’de merkezli saat 23:14’te 5.0 büyüklüğünde depremin ardından saat 23:24'te 4.5, büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Türkiye'de meydana gelen depremlerin listesi. Hangi ilde deprem oldu, depremin büyüklüğü ve derinliği
GÜNDEM 10.12.2019, 23:23 10.12.2019, 23:52
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
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