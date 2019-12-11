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Son dakika haberleri... Türkiye'de meydana gelen son depremler (11 Aralık 2019 Çarşamba Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Türkiye'de meydana gelen depremlerin listesi. Hangi ilde deprem oldu, depremin büyüklüğü ve derinliği

GÜNDEM 11.12.2019, 12:38 11.12.2019, 12:39
Son dakika haberleri... Türkiye'de meydana gelen son depremler (11 Aralık 2019 Çarşamba Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

#son depremler #deprem
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