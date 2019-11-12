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Son dakika haberleri! Türkiye genelinde üniversitelerde internet kesintisi

Türkiye genelinde çoğu üniversitenin internet bağlantısında kesilmeler yaşandığı aktarıldı. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Üniversitemizin internet erişimini sağlayan Ulusal Akademik Ağ'ın hizmet aldığı servis sağlayıcıdaki sorun nedeniyle birçok üniversitede internet erişimi kesilmiştir" denildi

GÜNDEM 12.11.2019, 14:41 12.11.2019, 14:45
Son dakika haberleri! Türkiye genelinde üniversitelerde internet kesintisi

Türkiye genelinde çoğu üniversitenin internet bağlantısında kesilmeler yaşandığı aktarıldı.

İnternet bağlantısı kesilen İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Üniversitemizin internet erişimini sağlayan Ulusal Akademik Ağ'ın hizmet aldığı servis sağlayıcıdaki sorun nedeniyle birçok üniversitede internet erişimi kesilmiştir. 

Servis sağlayıcı tarafından yaklaşık 2-3 saate kadar erişimin sağlanacağı bilgisi verilmiştir."

ulusal.com.tr

#istanbul üniversitesi #internet kesintisi
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