Son dakika haberleri... Türkiye- İran sınırında deprem (19 Kasım 2019 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 03:14'te Türkiye-İran sınır bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4.7 derinliğini ise 6 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye- İran sınırında saat 03:11'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklanmıştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 6 kilometre olarak duyurmuştu.

SON DEPREMLERİN LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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