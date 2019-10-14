Son dakika haberleri! UBP Parti Meclisi, Mustafa Akıncı'yı kınadı!

Barış Pınarı Harekatı'na Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi'nin desteğine ilişkin karar açıklandı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi;

Terörün hangi gerekçe ile başvurulursa başvurulsun insanlık suçu olduğundan hareketle, Türkiye'nin uzun bir süredir Suriye'nin Kuzey bölgesine yerleşen başta PYD/YPG/PKK ve DEAŞ olmak üzere değişik terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle ciddi güvenlik sorunları ile karşı karşıya kaldığını, şimdiye dek 40 bine yakın vatandaşını teröre kurban verdiğini dikkate alarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirmekte olduğu Barış Pınarı harekatı ile ilgili olarak sarf ettiği sözleri değerlendirerek aşağıdaki saptamaları yapar ve kararları alır:

1- Terör örgütlerinin etnik temizlik politikası ve insanlığa karşı işledikleri suçların ilk ve en büyük mağduru Suriyeli Araplar, Kürtler, Türkmenler, Süryaniler olmuştur. Yüz binlerce insan terör örgütleri tarafından köylerinden kentlerinden evlerinden ve topraklarından silah zoruyla sürülmüştür. Bunların büyük çoğunluğu yıllardır Türkiye'de mülteci kamplarında yaşamaktadır.

2- Türkiye ise aynı terör örgütleri tarafından sürekli tehdit edilmekte, saldırıya uğramakta, toprak bütünlüğü tehdit edilmekte ve bu nedenle bir beka sorunu yaşamaktadır.

3- Tasada ve Kıvançta bir olduğumuz, her zor anımızda yanımızda olan, halkımızı mutlak bir soykırımdan kurtaran Türkiye Cumhuriyeti, Suriye sınırında oluşturulmak istenen terör devletine ve terör koridoruna izin vermemek, sınır güvenliğini sağlamak ve mültecilerin yerleşeceği güvenli bir bölge oluşturmak için Barış Pınarı adı verilen bir operasyon başlatmıştır.

4-Bu harekat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilgili sınır ötesi askeri harekata izin veren kararı uyarınca ve BM Şartı'nın 51. maddesi çerçevesinde Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı kapsamındadır

Bu harekat kan akıtmayı amaçlayan bir savaş ve işgal değil uluslararası hukuka uygun, BM tarafından kabul gören, meşru bir terör operasyonudur.

5-Kıbrıs Türk Halkının özü ve sözü olan Ulusal Birlik Partisi, Parti Meclisi, Anavatanımız ve garantörümüz Türkiye Cumhuriyeti'nin başlattığı Barış Pınarı operasyonuna tam destek verdiğini ve dayanışma içinde olduğunu belirterek operasyonun kısa sürede başarılı olarak belirlenen hedeflerine ulaşmasını temenni etmektedir.

6-Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, Sayın Akıncı'nın Kıbrıs Türkü'nü yok olmaktan kurtaran Kıbrıs Barış Harekatı'nın amacını çarpıtmasını, yanlış ifadelerle Türkiye'yi nerdeyse Kıbrıs'ta suç işlemekle suçlamaya kalkışmasını ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı giriştiği Barış Pınarı operasyonunu ile ilgili olarak attığı hukuka uygun adımları sorgulayıp bu konu ile ilgili amacını aşan önerilerde bulunmasını kabul edilemez bulmaktadır.

7- Parti Meclisimiz, 20 Temmuz Barış Harekatı ile mücahitlerimizle birlikte Kıbrıs'a barışı getiren, Türk Silahlı Kuvvetlerine, kahraman Mehmetçiğe bir kez daha en kalbi duygularla sevgi ve desteğini belirtmeyi de Kıbrıs Türk Halkı adına bir görev sayar.

8- Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 'Barış Pınarı' Harekatı ile ilgili sözlerinin asla Kıbrıs Türkü'nün duygu ve düşüncelerini yansıtmadığını, Kıbrıs Türkü ile Anavatan Türkiye'yi karşı karşıya getirme maksadı taşıdığını, Kıbrıs Türk Halkı'nın yaşamsal çıkarlarına aykırı olduğunu dikkate alarak Sayın Akıncı'yı kınar.

9. Ulusal Birlik Partisi, Parti Meclisi, Sayın Akıncı'ya, Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türkü'nün bu adadaki varlık ve menfaatlerini sorgulayan açıklamalarından sonra artık Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmediği, görüşmeleri yürütmekle ilgili toplumsal güveni yitirdiği için seçimlere az bir süre kaldığını da dikkate alarak, olası Kıbrıs müzakerelerine katılmaması çağrısında bulunur."

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