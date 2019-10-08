Son dakika haberleri! Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum çok yakın tarihleri vererek uyardı! "7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüksek"

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum tarafından 9 ve 10 Ekim tarihleri için uyarı yapıldı. Yapılan paylaşımda, 7 büyüklüğünde deprem olasılığının yüksek olduğu ifade edildi

GÜNDEM 08.10.2019, 22:26
Son dakika haberleri! Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum çok yakın tarihleri vererek uyardı!

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum tarafından yapılan açıklamada, yayınladıkları en son videoda 9-10 Ekim tarihlerinin en kritik olacağını söyledikleri belirtildi.

Açıklamada, "En son videoda, 9-10 Ekim’in, 7’nci gezegen geometrisi nedeniyle muhtemelen en kritik olacağını söyledi" denildi.

Yapılan paylaşımda, 7 büyüklüğünde deprem olasılığının yüksek olduğu ifade edildi.

Paylaşımda, "Her ihtimale karşı dikkatli olun" diye yazıldı.

ulusal.com.tr

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