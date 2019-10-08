Son dakika haberleri! Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum çok yakın tarihleri vererek uyardı! "7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüksek"
Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum tarafından 9 ve 10 Ekim tarihleri için uyarı yapıldı. Yapılan paylaşımda, 7 büyüklüğünde deprem olasılığının yüksek olduğu ifade edildi
GÜNDEM 08.10.2019, 22:26
Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum tarafından yapılan açıklamada, yayınladıkları en son videoda 9-10 Ekim tarihlerinin en kritik olacağını söyledikleri belirtildi.
Açıklamada, "En son videoda, 9-10 Ekim’in, 7’nci gezegen geometrisi nedeniyle muhtemelen en kritik olacağını söyledi" denildi.
Yapılan paylaşımda, 7 büyüklüğünde deprem olasılığının yüksek olduğu ifade edildi.
Paylaşımda, "Her ihtimale karşı dikkatli olun" diye yazıldı.
ulusal.com.tr
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