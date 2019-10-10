Son dakika haberleri! Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum'dan bugünkü İstanbul depremi sonrası ilk açıklama

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum tarafından bugünkü İstanbul depremi sonrası açıklama yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.

Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.

DITRIANUM'DAN AÇIKLAMA

Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum tarafından deprem ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar denildi:

"Türkiye'deki m4 büyüklüğündeki depremin öncü olup olmadığını bilmiyoruz, herkesi panik yapmadan sakin fakat dikkatli olmaya çağırıyoruz.

Alabileceğiniz önlemleri her zaman alın."

ulusal.com.tr