Son dakika haberleri... Utku Reyhan'dan Hayko Bağdat'a 'Ceren Güneş kod adlı YPG'li terörist Özge Aydın' tepkisi
Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Ceren Güneş kod adlı YPG'li terörist Özge Aydın'ın etkisiz hale getirilmesine çok üzülen Hayko Bağdat'a tepki gösterdi. Reyhan, "Hayko Bey, Ceren Güneş doktor olsa insan hayatı kurtarırdı. Ama o PKK ve müştemilatı örgütlere katılıp insan öldürmeyi tercih etti.İnsan yaşatana doktor, insan öldürene katil denir" dedi
Ceren Güneş kod adlı YPG'li terörist Özge Aydın etkisiz hale getirildi.
Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Hayko Bağdat'ın paylaşımına tepki gösterdi.
Reyhan, şunları belirtti:
"Hayko Bey, Ceren Güneş doktor olsa insan hayatı kurtarırdı.
Ama o PKK ve müştemilatı örgütlere katılıp insan öldürmeyi tercih etti.
İnsan yaşatana doktor, insan öldürene katil denir."
Bir tepki Av. Zeynep Küçük'ten
Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Av. Zeynep Küçük, "Teröristler hayatını kaybetmez. İmha edilir. Onlar imha edilir ki, Aybükemiz gibi gencecik öğretmenlerimiz yaşayabilsin ..." ifadelerini kullandı.
HAYKO BAĞDAT NE DEMİŞTİ
Bağdat, "Ceren gencecik bir doktordu. Izmirli. Rojava'da uzun uzun konuşmuştuk. Hayatını kaybetmiş. Çok üzgünüm" demişti.
Hayko Bağdat'ın paylaşımına çok sayıda tepki geldi.
ulusal.com.tr
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