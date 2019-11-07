Son dakika haberleri... Utku Reyhan'dan Hayko Bağdat'a 'Ceren Güneş kod adlı YPG'li terörist Özge Aydın' tepkisi

Ceren Güneş kod adlı YPG'li terörist Özge Aydın etkisiz hale getirildi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Hayko Bağdat'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Reyhan, şunları belirtti:

"Hayko Bey, Ceren Güneş doktor olsa insan hayatı kurtarırdı.

Ama o PKK ve müştemilatı örgütlere katılıp insan öldürmeyi tercih etti.

İnsan yaşatana doktor, insan öldürene katil denir."

Bir tepki Av. Zeynep Küçük'ten

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Av. Zeynep Küçük, "Teröristler hayatını kaybetmez. İmha edilir. Onlar imha edilir ki, Aybükemiz gibi gencecik öğretmenlerimiz yaşayabilsin ..." ifadelerini kullandı.

HAYKO BAĞDAT NE DEMİŞTİ

Bağdat, "Ceren gencecik bir doktordu. Izmirli. Rojava'da uzun uzun konuşmuştuk. Hayatını kaybetmiş. Çok üzgünüm" demişti.

Hayko Bağdat'ın paylaşımına çok sayıda tepki geldi.

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